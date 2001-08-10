Сахалинец приметил автомобиль, который никто не чистит от снега, и решил забрать его себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя о том, что примерно с 20 по 22 января с парковки напротив одного торгового центра, расположенного по улице Сахалинской, похитили его автомобиль. В салоне находились запасные части от другого транспортного средства (стойки, привод, рулевая рейка, тяги, тормозные диски), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения транспортного средства и лица, причастного к его хищению, были установлены следующие обстоятельства. Как выяснилось, 61-летний житель областного центра обратил внимание на указанный автомобиль, поскольку тот длительное время простаивал неподвижно. После прохождения мощного циклона в середине января он воспользовался кран-балкой и перевёз данную иномарку к себе в район. Владелец, обнаружив пропажу, обратился с заявлением в полицию.

Похищенный транспорт, который мужчина планировал использовать в качестве, так называемого, «авто-донора» изъят и возвращён законному собственнику.

Возбуждено уголовное дело.