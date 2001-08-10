На Сахалине приезжий продавец меда ограбил 87-лентюю пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего уроженца Ставропольского края в грабеже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что фигурант ввиду отсутствия работы в родном городе переехал с семьей в Сахалинскую область в поисках заработка. Обосновавшись в планировочном районе Луговое, он стал заниматься продажей меда на территории области, который приобретал на оптовой базе. В этом деле ему стала помогать жена. В ноябре на арендованном автомобиле они поехали в Охинский район, чтобы продавать закупленный на базе мед.

Заехав в посёлок Тунгор, он и супруга ходили по квартирам и предлагали жителям купить алтайский мёд. Находясь в подъезде, в процессе обхода квартир дверь одной из них оказалась не заперта. Он прошел в жилище и увидел женщину пожилого возраста. Она попросила его выйти из квартиры. Рядом с ней он заметил кошелек, который она взяла в руки. Предположив, что в нём могут находиться денежные средства, воспользовавшись тем, что пенсионерка не сможет оказать ему должного сопротивления, действуя из корыстных побуждений, подошел к ней и выхватил из её рук кошелек. Внутри он обнаружил денежные средства и достал их оттуда, при этом отбросив кошелек в сторону.

В ответ на его действия женщина сказала, что так она останется без денег, после чего он вернул ей 500 рублей, а с остальными денежными средствами в сумме 18200 рублей с места совершения преступления скрылся. В дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, причинив 87-летней потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.