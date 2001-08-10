Долинские полицейские изъяли наркотик в крупном размере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступила оперативная информация о том, что в салоне одного автомобиля могут находиться запрещённые к свободному обороту предметы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки этих сведений данные подтвердились. Так, в селе Сокол полицейские обнаружили в салоне автомобиля, находящегося в 80 метрах южнее одного дома по улице Центральной, вещество, предположительно, наркотическое. Изъятое было направлено на исследование, согласно которому представленное вещество содержит в своём составе производное наркотического средства общей массой 2,97 граммов, что образует крупный размер. Установлено, что данное наркотическое средство принадлежало 40-летнему местному жителю.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.