Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
Сейчас 04:23
76,48|86,28|66,91
Сахалинских рыбаков предупреждают, что припай в заливе Мордвинова неустойчив
13:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ответит в суде за угон автомобиля

Сахалинец ответит в суде за угон автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Холмска, обвиняемого в угоне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант проживал на территории церкви. В один из дней служащий дал ему ключи от автомобиля, попросив помыть транспорт и переставить его. После мойки автомобиля, он захотел покататься на нем. При этом, фигурант не имел права управления и понимал, что на автомобиле ему не разрешали передвигаться по дорогам общего пользования. Выехав с территории, он поехал в сторону Холмска к своей знакомой. Прибыв ближе к вечеру в портовый город, он четыре дня находился в гостях. В один из дней фигурант выпил спиртное и повез знакомую до дома. В районе автозаправки его остановили сотрудники ГИБДД. В ходе последовавшего разбирательства инспекторы выяснили, что автомобиль был угнан. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?