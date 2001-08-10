Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
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09:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец заплатил налоги только после того, как его автомобиль арестовали

Сахалинец заплатил налоги только после того, как его автомобиль арестовали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску №2 , было возбуждено исполнительное производство в отношение сахалинца, уклонявшегося от уплаты задолженности по налоговым платежам, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Согласно решению суда мужчину обязали оплатить имеющуюся задолженность, но гражданин К. решение судебной инстанции проигнорировал, в результате  чего  перед налоговой службой образовалась задолженность в размере  свыше 300 тысяч рублей. Судебным приставом был применен весь комплекс мер принудительного воздействия, в том числе ограничение выезда за пределы Российской Федерации, запрет регистрационных действий в отношении автомобиля должника. Зная о многочисленных долгах, мужчина не предпринимал мер к их уплате, а потому, установив местоположение автомобиля должника, судебный пристав арестовал имущество.

После составления акта описи и ареста транспортного средства сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил должнику, что у него есть 10 дней на оплату долга, иначе машина будет передана на реализацию.

Должник, опасаясь, что может лишиться своего автомобиля, оплатил  всю имеющуюся задолженность  в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области напоминает гражданам, что в случае обнаружения себя в списках должников, необходимо безотлагательно обратиться в соответствующий отдел судебных приставов для получения информации об уже принятых, либо возможных мерах принудительного исполнения и скорейшего погашения задолженности.

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