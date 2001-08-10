Сахалинца будут судить за серию преступлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Дальнее, обвиняемого в совершении серии преступлений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 29 ноября 2020 года в ночное время фигурант находился в селе Дальнее в компании двух своих знакомых. В районе магазина они встретили ещё одного знакомого, который был на автомобиле. В ходе общения молодой человек предложил подвезти их, на что они согласились. Водитель высадил их у магазина, а сам направился домой. В ходе дальнейшей прогулки они увидели припаркованный автомобиль знакомого, на котором они доехали до магазина. Фигурант предложил угнать его, немного покататься и вернуть на место, предварительно заправив, чтобы владелец ничего не заметил. Он сходил домой за инструментами, но они не понадобились, так как задняя дверь оказалась не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Когда они сели в автомобиль, после закрытия двери сработала сигнализация и на шум вышел хозяин машины, включив фонарик на телефоне. Фигурант подумал, что тот снимает их действия на видео и решил забрать телефон, чтобы удалить видео.

Обвиняемый вышел из машины и нанес хозяину машины несколько ударов по лицу и животу. Последний потерял равновесие и упал на снег, а его противник продолжил избивать его. Потерпевший попытался вырваться и убежать, но обвиняемый через 10 метров догнал его. Он забрал у него сотовый, а парень забежал в подъезд, где стал звать на помощь. Фигурант с товарищами тоже поспешили скрыться. Так как телефон находился под паролем, он не смог его разблокировать, после чего сбросил настройки и выбросил сим карту. После указанных событий они разошлись по домам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.