Сахалинец при помощи чужих телефонов переводил себе деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении двух краж с банковского счёта, с причинением значительного ущерба гражданам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 3 сентября 2021года в ночное время фигурант отдыхал в баре. Около 7 часов утра, когда бар закрылся, он вышел на улицу и увидел там нетрезвого мужчину, которому предложил вызвать такси, чтобы тот доехал до дома. В беседе выяснилось, что потерпевший вместе со своим товарищем прилетели в Южно-Сахалинск на свадьбу. Собеседник предложил ему поехать с ним в сауну. Они договорились и дождались такси. По пути следования новоиспеченный знакомый фигуранта передал ему свой телефон и попросил оплатить поездку путем перевода. Обвиняемый увидел, что на банковском счете находилось 100 000 рублей и, воспользовавшись моментом, перевел деньги на свой номер. После этого он сказал, что на счету отсутствуют денежные средства и попросил товарища разблокировать приложение другого банка. Когда он увидел, что на счету второй банковской карты находилось ещё 70 000 рублей, он решил похитить и эти деньги. Он также перевел их по своему абонентскому номеру и вернул телефон. По пути следования потерпевший позвонил своему знакомому, чтобы тот тоже приехал в сауну, после этого обвиняемый ушел домой. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему личному усмотрению.
Он же, уже 9 сентября 2021 года, находясь на футбольной площадке на улице Пуркаева, попросил у несовершеннолетнего мобильного телефона для осуществления звонка и отошел с гаджетом в сторону. Он увидел, что на счету банковской карты имеются деньги, и решил похитить их. Через номер смс-банк он перевел себе 8 000 рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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