Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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15:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный житель Анивы пытался из-за обиды сжечь чужой автомобиль

Пьяный житель Анивы пытался из-за обиды сжечь чужой автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце декабря в отдел ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 49-летней местной жительницы о том, что в период времени с 26.12.2021 по 27.12.2021 неизвестное лицо, находясь во дворе её дома пыталось поджечь автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Как выяснилось, 34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязненные отношения к супругу заявительницы из-за возникшей ситуации на работе, пришел к их месту жительства для разговора, который не состоялся ввиду того, что вторая сторона не стала в нём участвовать. Тогда указанный гражданин ушел, но позже вернулся с легко воспламеняющейся жидкостью, которую плеснул на лобовое стекло и поджог, после чего покинул место происшествия. Возгорание не произошло, но следы от попытки сделать это потерпевшая обнаружила на следующее утро.

 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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