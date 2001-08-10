Сахалинцы, разбившие в Аниве ледовые фигуры, избегут уголовного преследования из-за юного возраста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 января в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от должностного лица муниципального бюджетного учреждения с просьбой установить и привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 28 января, находясь на площади Ленина районного центра, разломали ледяные фигуры и ледяную горку. Своими действиями неизвестные причинили ущерб на общую сумму 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате разыскных мероприятий была получена информация о причастности к данному противоправному деянию четырех несовершеннолетних жителей города Анива, трое из которых ранее состояли на учёте в ПДН.

По результату проведенной проверки по заявлению гражданина было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с недостижением указанными лицами возраста привлечения к уголовной ответственности. При этом родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Администрация в судебном порядке может взыскать с законных представителей несовершеннолетних причиненный ущерб.