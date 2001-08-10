Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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14:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Азербайджанец хотел продавать на Сахалине немаркированный алкоголь, но попался

Азербайджанец хотел продавать на Сахалине немаркированный алкоголь, но попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Азербайджан 1986 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транспортой прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце апреля 2021 года житель республики Азербайджан, в ходе телефонного разговора со знакомым, договорился о приобретении партии немаркированной алкогольной продукции по цене ниже среднерыночной в крупном размере.

Согласно договоренности, обвиняемый обязался получать алкогольную продукцию в одной из транспортных компании Южно-Сахалинска и реализовывать продукцию населению Сахалинской области, а после этого возмещать знакомому стоимость, затраченную на приобретение алкогольной продукции.

Обвиняемый, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и продажи этилового спирта, действуя с целью извлечения прибыли от продажи алкогольной продукции, приобретал алкоголь оптовыми партиями и складировал в арендованном для цели хранения гараже.

В июле 2021 года сотрудниками транспортной полиции в ходе осмотра места происшествия, обнаружена алкогольная продукция на общую сумму около 480 тысяч рублей доставленная морским транспортом на остров Сахалин для сбыта населению.

Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях признал, в содеянном раскаивается. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

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