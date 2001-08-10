Азербайджанец хотел продавать на Сахалине немаркированный алкоголь, но попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Азербайджан 1986 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транспортой прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце апреля 2021 года житель республики Азербайджан, в ходе телефонного разговора со знакомым, договорился о приобретении партии немаркированной алкогольной продукции по цене ниже среднерыночной в крупном размере.

Согласно договоренности, обвиняемый обязался получать алкогольную продукцию в одной из транспортных компании Южно-Сахалинска и реализовывать продукцию населению Сахалинской области, а после этого возмещать знакомому стоимость, затраченную на приобретение алкогольной продукции.

Обвиняемый, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и продажи этилового спирта, действуя с целью извлечения прибыли от продажи алкогольной продукции, приобретал алкоголь оптовыми партиями и складировал в арендованном для цели хранения гараже.

В июле 2021 года сотрудниками транспортной полиции в ходе осмотра места происшествия, обнаружена алкогольная продукция на общую сумму около 480 тысяч рублей доставленная морским транспортом на остров Сахалин для сбыта населению.

Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях признал, в содеянном раскаивается. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.