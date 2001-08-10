Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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11:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На вулкане Чикурачки зафиксирован пепловый выброс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Чикурачки (высота 1816 м, расположен в 60 км ЮЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Карпинского) по спутниковым данным наблюдался пепловый шлейф на высоте более 2 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 220 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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