Сахалинец выскочил на встречку: двое погибших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, 31.01.22 г. примерно в 15:20 ч. на а/д Огоньки-Невельск, 47 км 850 м., 25- летний водитель, управляя а/м "Хонда HR-V", двигаясь по направлению с запада на восток, не справился с управлением, допустил боковой занос, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м "DAEWOO NOVUS", двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 16-летняя пассажирка а/м «Хонда HR-V» от полученных травм скончались на месте ДТП. По данному факту проводится проверка.