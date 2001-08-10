Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец выскочил на встречку: двое погибших

Сахалинец выскочил на встречку: двое погибших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, 31.01.22 г. примерно в 15:20 ч. на а/д Огоньки-Невельск, 47 км 850 м., 25- летний водитель, управляя а/м "Хонда HR-V", двигаясь по направлению с запада на восток, не справился с управлением, допустил боковой занос, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м "DAEWOO NOVUS", двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 16-летняя пассажирка а/м «Хонда HR-V» от полученных травм скончались на месте ДТП. По данному факту проводится проверка.

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