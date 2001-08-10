Тихоокеанское
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1 Февраля 2022
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10:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бездомные волкодавы держат в страхе село Костромское

Бездомные волкодавы держат в страхе село Костромское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Костромского в Холмском районе боятся отпускать детей в школу из-за бездомных собак, сообщает astv.ru. Сельчане рассказли интернет-ресурсу, что накануне стая разорвала собаку, сидевшую на цепи на улице Галичи.

"В совхозном хозяйстве держат бездомных собак-волкодавов. Они, вроде как, бесхозные, но спокойно разгуливают по их территории без привязи, Наведываются и в само село. Уже несколько собак задрали. Люди боятся за своих детей, так как нет уверенности, что собаки не начнут нападать на людей. Управы нет. Сейчас погиб пёс. Его порвали так, что вывалились кишки. Что дальше будет?", - недоумевают жители Костромского.

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