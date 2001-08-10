10:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Один погиб, трое пострадали: результаты аварии в Анивском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По предварительным данным, 29 января в 15 часов, водитель управляя автомобилем "Субару Легаси", в районе третьего км автодороги Анива - Таранай, совершил столкновение с автомобилем "Хонда Фит", рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "Субару Легаси", из них один несовершеннолетний, получили травмы. Пассажир автомобиля "Хонда Фит" погиб на месте. Водитель автомобиля "Хонды Фит" получил травмы, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:04 27 Января Власти Южно-Сахалинска напоминают, что крыши следует чистить от наледи
16:09 27 Января Сахалинец украл из магазина пять игровых дисков
10:53 28 Января Сахалинский производитель хлебобулочных изделий планирует выйти на японский рынок
16:10 27 Января На Сахалине закладчик наркотиков задержан на месте преступления
- 16:31 2 Января В Тымовском районе новые сёла подключили к газу
- 16:30 2 Января 3 января в части районов Сахалина будет сильная пурга
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
Выбор редакции
- 10:04 Вчера Сахалинские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей первенства ДФО в Чите
- 17:02 28 Января Малышей в садах Южно-Сахалинска учат правильно чистить зубы
- 16:39 28 Января Репертуар Чехов-центра пополнится детским спектаклем по "Острову сокровищ" Стивенсона
- 12:02 24 Января Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?