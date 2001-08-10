Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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10:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Один погиб, трое пострадали: результаты аварии в Анивском районе

Один погиб, трое пострадали: результаты аварии в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, 29 января в 15 часов, водитель управляя автомобилем "Субару Легаси", в районе третьего км автодороги Анива - Таранай,  совершил столкновение с автомобилем "Хонда Фит", рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "Субару Легаси", из них один несовершеннолетний, получили травмы. Пассажир автомобиля "Хонда Фит" погиб на месте. Водитель автомобиля "Хонды Фит" получил травмы, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

По данному факту проводится проверка.

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