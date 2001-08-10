Житель Анивы украл телефон, забытый покупательницей на прилавке магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Анивскому городскому округу летом прошлого года поступило заявление 43-летней жительницы города Анива. Гражданка сообщила, что забыла свой сотовый телефон на прилавке в торговом павильоне, расположенном на улице Калинина, а когда вернулась за ним, то узнала о его пропаже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Некоторое время преступление оставалось в числе нераскрытых, но накануне к сыщикам поступила оперативная информация о возможной причастности к содеянному ранее судимого за кражу жителя Южно-Сахалинска 1990 года рождения. В ходе проверки данные сведения подтвердились. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемого. Как выяснилось, мужчина заметил оставленный без присмотра аппарат и решил его похитить. В дальнейшем пользовался им в личных нуждах. Когда, после временной эксплуатации гаджет пришел в негодность, то подозреваемый выкинул аппарат за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело.