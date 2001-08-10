Сахалинец во время циклона вломился в закрытый магазин и украл пять телефонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску 14 января поступило заявление 37-летней местной жительницы о том, кто-то ночью взломал дверь и проник в помещение магазина, расположенного на улице Ленина, в котором представлен широкий ассортимент современных планшетов, смартфонов, цифровой техники и аксессуаров. Из торговой точки пропали 5 сотовых телефонов. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний житель Южно-Сахалинска. Как выяснилось, гражданин в период прохождения мощного циклона, взломал принесенным с собой инструментом дверь, проник в помещение, где разбил витрину и схватил гаджеты, с которыми быстро скрылся. В дальнейшем два аппарата он сдал в ломбард, откуда они были изъяты полицейскими, а остальные три устройства хранил дома, что было также изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело.