Сахалинец обиделся на то, что консультанты в магазине не обращают на него внимания и украл ноутбук

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску первого января поступило заявление о том, что 31 декабря 2021 года неустановленное лицо, находясь в одном торгово-развлекательном центре, похитило ноутбук стоимостью более 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Когда 22-летний житель села Таранай узнал из средств массовой информации о том, что сотрудники полиции проводят проверку по факту данной кражи и устанавливают личность гражданина, причастного к ней, то решил добровольно прийти в полицию с повинной. Молодой человек сообщил, что пришел в магазин за покупкой ноутбука, выбрал подходящую модель, хотел уточнить у консультантов интересующие его детали касаемо лэптопа, но все в этот момент были заняты, на него никто не обращал внимания. В итоге он беспрепятственно ушёл с неоплаченным товаром из торгового помещения.

В дальнейшем похищенным имуществом пользовался в личных целях. В настоящее время гражданин добровольно вернул ноутбук.

Возбуждено уголовное дело.