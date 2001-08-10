В лагере серфингистов на Камчатке произошел пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 28 января в лагере серфингистов Snowave на Халактырском пляже Камчатки произошел пожар. Из-за отдаленности пляжа от города и плохой дороги до него, строение успело сгореть полностью, сообщает ИА "Кам 24".

Сигнал о возгорании спасатели получили накануне поздним вечером, в 23:35. В тушении участвовали девять сотрудников пожарной части на двух автоцистернах. Справиться с огнем удалось только в 2:32, рассказывает информационное агентство с ссылкой на краевое управление МЧС. В связи с поздним сообщением о пожаре, удаленностью и плохим состоянием дорог, к моменту прибытия строение было полностью охвачено огнем. В результате оно уничтожено на 90%.

При пожаре никто из людей не пострадал.