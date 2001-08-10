Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2022
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16:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец узнал о краже своего автомобиля, только после того, как инспекторы задержали пьяного угонщика

Сахалинец узнал о краже своего автомобиля, только после того, как инспекторы задержали пьяного угонщика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинские полицейские во время проведения вечером 25 января рейдового мероприятия обратили внимание на иномарку в районе объездной дороги на северо-востоке города Оха и подали водителю требование об остановке транспортного средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе общения с водителем у полицейских возникли основания полагать, что молодой человек находится в состоянии опьянения, вследствие чего ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что гражданин ответил отказом. Кроме того, было установлено, что водитель не имеет при себе документов на автомобиль, пояснить что-либо по данному факту он также затруднился. В результате гражданин был отстранен от дальнейшего управления и доставлен в ОМВД России по городскому округу «Охинский». Сотрудники полиции установили законного собственника автомобиля, связались с ним и проинформировали о случившемся. Так владелец узнал об угоне своего «железного коня».

Возбуждено уголовное дело.

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