Сахалинка не устояла от соблазна украсть у знакомой телефон за 120 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Охинский" 25 января 2022 года поступило заявление 45-летней местной жительницы о том, что в начале декабря прошлого года был похищен принадлежащий её сотовый телефон стоимостью более 120 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как установлено, тогда, в декабре прошлого года, заявительница пришла в гости к знакомому, проживающему в квартире дома по улице Комсомольской. К ним также присоединилась и 43-летняя местная жительница, с которой она ранее не была знакома. В какой-то момент потерпевшая оставила свой гаджет на подлокотнике дивана и пошла на кухню, чем воспользовалась другая гостья. Когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила мобильное устройство и под благовидным предлогом покинула жилище.

В дальнейшем злоумышленница спрятала телефон у себя в квартире и планировала использовать его в личных целях.

Похищенное имущество изъято и будет возращено законной собственнице.

Возбуждено уголовное дело.