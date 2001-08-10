Сахалинец украл у пенсионера карту и снял с нее деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 января в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление 83-летнего местного жителя о хищении с его банковского счёта более 25 тысяч рублей. Деньги пропали при неизвестных обстоятельствах, в которых пришлось разобраться сотрудникам уголовного розыска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Оперативники выяснили, что накопления исчезли в период с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Также стало известно, что ранее родственник потерпевшего подселил к пенсионеру своего знакомого с Корсакова на временное проживание. Он и стал главным подозреваемым. Как оказалось, 29-летний злоумышленник незаметно взял у хозяина квартиры его банковскую карту, также нашел записанный на бумажке пик-код, и снял с кредитки 25 тысяч 200 рублей. Деньги он быстро потратил на личные нужды.
В настоящее время подозреваемый задержан.
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