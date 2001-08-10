Сахалинец сел пьяным за руль и стал виновником лобового столкновения, его ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя с. Ясное Тымовского района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Органом предварительного расследования установлено, что в ночное время 18 августа 2021 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на внедорожнике в северном направлении по автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха и в районе 485 км. выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем, находящимся под управлением потерпевшей, которой в результате ДТП причинены тяжкие телесные повреждения.

Оба участника происшествия госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ «Тымовская ЦРБ».

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет.