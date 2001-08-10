Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2022
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13:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В дело о благовещенском ребенке, пострадавшем во время катания на пони, вмешался генпрокурор РФ

В дело о благовещенском ребенке, пострадавшем во время катания на пони, вмешался генпрокурор РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К генпрокурору РФ Игорь Краснову обратился житель Благовещенска, который был не согласен с действиями следственных органов. Правоохранители прекратили уголовное производство по факту причинения вреда здоровью шестилетнему ребенку, сообщает ИА "Порт Амур".

Установлено, что несовершеннолетний получил травму на набережной Амура, катаясь в карете, запряженной пони. При этом руководство организации не позаботилось о безопасности катания. Это и привело к травме.

По результатам проверки прокуратура области обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Теперь руководитель организации предстанет перед судом. В настоящее время утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд.

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