Житель Камчатки чуть не задавил инспектора природного заказника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщает ИА "Кам 24".
Инцидент произошел утром 24 декабря на территории природного заказника "Хламовитский" в Елизовском районе, сообщает информационное агентство с ссылкой на краевое следственное управление. 48-летний местный житель проехал на особо охраняемую территорию на автомобиле. Его остановил инспектор службы по охране животного мира Камчатки и попытался привлечь к административной ответственности. Недовольный действиями инспектора водитель сел в автомобиль и поехал на стоящего перед ним сотрудника службы. В результате наезда инспектор получил травмы.
- При опросе подозреваемый от дачи показаний о произошедших событиях отказался. В настоящее время органом следствия проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, - рассказала ИА "Кам 24" старший помощник руководителя следственного управления Елена Ильина.
Расследование уголовного дела продолжается.
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