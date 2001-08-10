Житель Макарова обокрал магазин, чтобы "добыть" деньги на билет до Южного, где хотел устроится на работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что в ноябре 2021 года фигурант решил навестить своего знакомого, проживающего в Южно-Сахалинске, который обещал помочь ему первое время с жильем и работой. Так как молодой человек нигде не работает и не имеет источника дохода, а соответственно деньги на проезд у него отсутствовали, то он решил совершить кражу в местном магазине.
Дождавшись глубокой ночи, он направился в круглосуточный павильон. В магазине он увидел посетителей и решил выждать момент. Для этого он незаметно перелез через металлический турникет и спрятался за морозильной камерой. Когда покупатели ушли, продавцы вышли на улицу и закрыли дверь. Пытаясь остаться незамеченным, он стал пробираться к кассе, где в кассовой ячейке хранились наличные различным номиналом. Свернув пачку купюр и положив её в карман, фигурант ползком вернулся обратно в торговый зал. Когда продавцы вернулись в магазин, он направился в сторону выхода. При этом, одна из них спросила у него, как он оказался в магазине, на что тот пояснил ей, что в нем и был, а она его просто не заметила. Молодой человек понял, что сейчас его разоблачат и поспешил скрыться за углом, где на заранее оставленном им велосипеде поехал в сторону дома.
Находясь дома, он решил пересчитать похищенные купюры, но в кармане обнаружил только одну тысячу рублей. Поняв, что остальные деньги он потерял по дороге, и на такси ему не хватит, он отправился на автобусную остановку, где был задержан сотрудниками полиции. Продавцы сразу опознали его, а он, в свою очередь, во всем сознался. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:12 Сегодня Директор Долинского центра занятости обвиняется в фиктивной постановке на учет нуждающихся в работе
09:28 Сегодня Сахалинец оплатил долг только после того, как его машину было решено продать в счет оплаты
- 09:38 Сегодня Рабочая поездка Валерия Лимаренко в Холмский район переносится
10:05 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по сноуборду
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
- 17:04 20 Января 21 и 22 января в Южно-Сахалинске начнут продавать навагу по цене от 80 рублей
15:53 21 Января Сахалинец зашел в раздевалку производственной базы и вытащил из курки работника 140 тысяч
16:20 20 Января В пригородах Южно-Сахалинска работы по расчистке от снега проходят без срывов
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 12:02 Вчера Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России
- 09:05 21 Января На Сахалине открылась выставка, посвященная 130-летию писателя Джона Толкина
- 11:09 20 Января В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"
- 11:32 19 Января Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?