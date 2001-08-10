Житель Макарова обокрал магазин, чтобы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2021 года фигурант решил навестить своего знакомого, проживающего в Южно-Сахалинске, который обещал помочь ему первое время с жильем и работой. Так как молодой человек нигде не работает и не имеет источника дохода, а соответственно деньги на проезд у него отсутствовали, то он решил совершить кражу в местном магазине.

Дождавшись глубокой ночи, он направился в круглосуточный павильон. В магазине он увидел посетителей и решил выждать момент. Для этого он незаметно перелез через металлический турникет и спрятался за морозильной камерой. Когда покупатели ушли, продавцы вышли на улицу и закрыли дверь. Пытаясь остаться незамеченным, он стал пробираться к кассе, где в кассовой ячейке хранились наличные различным номиналом. Свернув пачку купюр и положив её в карман, фигурант ползком вернулся обратно в торговый зал. Когда продавцы вернулись в магазин, он направился в сторону выхода. При этом, одна из них спросила у него, как он оказался в магазине, на что тот пояснил ей, что в нем и был, а она его просто не заметила. Молодой человек понял, что сейчас его разоблачат и поспешил скрыться за углом, где на заранее оставленном им велосипеде поехал в сторону дома.

Находясь дома, он решил пересчитать похищенные купюры, но в кармане обнаружил только одну тысячу рублей. Поняв, что остальные деньги он потерял по дороге, и на такси ему не хватит, он отправился на автобусную остановку, где был задержан сотрудниками полиции. Продавцы сразу опознали его, а он, в свою очередь, во всем сознался. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.