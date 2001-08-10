Тихоокеанское
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15:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Макарова обокрал магазин, чтобы "добыть" деньги на билет до Южного, где хотел устроится на работу

Житель Макарова обокрал магазин, чтобы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. 

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2021 года фигурант решил навестить своего знакомого, проживающего в Южно-Сахалинске, который обещал помочь ему первое время с жильем и работой. Так как молодой человек нигде не работает и не имеет источника дохода, а соответственно деньги на проезд у него отсутствовали, то он решил совершить кражу в местном магазине.

Дождавшись глубокой ночи, он направился в круглосуточный павильон. В магазине он увидел посетителей и решил выждать момент. Для этого он незаметно перелез через металлический турникет и спрятался за морозильной камерой. Когда покупатели ушли, продавцы вышли на улицу и закрыли дверь. Пытаясь остаться незамеченным, он стал пробираться к кассе, где в кассовой ячейке хранились наличные различным номиналом. Свернув пачку купюр и положив её в карман, фигурант ползком вернулся обратно в торговый зал. Когда продавцы вернулись в магазин, он направился в сторону выхода. При этом, одна из них спросила у него, как он оказался в магазине, на что тот пояснил ей, что в нем и был, а она его просто не заметила. Молодой человек понял, что сейчас его разоблачат и поспешил скрыться за углом, где на заранее оставленном им велосипеде поехал в сторону дома.

Находясь дома, он решил пересчитать похищенные купюры, но в кармане обнаружил только одну тысячу рублей. Поняв, что остальные деньги он потерял по дороге, и на такси ему не хватит, он отправился на автобусную остановку, где был задержан сотрудниками полиции. Продавцы сразу опознали его, а он, в свою очередь, во всем сознался. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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