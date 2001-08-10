Сахалинец, решивший разукомплектовать автомобиль. улетевший в кювет, задержан на месте преступления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце декабря прошлого года автолюбитель попал в ДТП, съехав на автомобиле в кювет на участке автодороги Корсаков – Южно-Сахалинск, в районе городской стелы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Поскольку самостоятельно оттуда выбраться он не мог, то отравился за помощью, оставив транспорт без присмотра. В это время мимо проезжал житель Корсаковского района, обратив внимание на чужую иномарку, схожую с его. Приехав домой и всё обдумав, он решил вернуться и разукомплектовать автомобиль, сняв с него нужные ему детали. В ходе осуществления задуманного, он разбил боковое стекло оставленного авто и проник в салон. Данные действия были зафиксированы камерой наружного наблюдения с трансляцией в дежурной части ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, где в тот момент находился старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Он незамедлительно выдвинулся на место происшествия, где задержал данного гражданина, пытавшегося похитить чужое имущество. Полицейский вызывал следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства. Таким образом, преступление не было доведено до конца по не зависящим от указанного лица обстоятельствам.

В покушении на кражу подозревается 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело