Сахалинец напал на отчима с рыбацким ножом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием Отделения МВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Восточное, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант проживает по соседству со своей матерью и её сожителем. В один из дней он после рыбалки пришел к ним в гости, и они вместе стали употреблять спиртные напитки. Вечером отчим стал выгонять обвиняемого из квартиры, возник конфликт. У фигуранта с собой был рыбацкий нож, который он достал, чтобы припугнуть отчима. Мужчина стал размахивать им, при этом угрожать убийством. В ходе развития конфликта он нанёс один удар ножом по теменной области и по фаланге пальца, причинив, тем самым, потерпевшему телесные повреждения. Последний, оценивая сложившуюся обстановку и возникшую при этом опасность для своей жизни и здоровья, учитывая, что фигурант держал в руке нож, направленный в его сторону, а также принимая во внимание возбужденное его состояние, агрессивное поведение, бурное проявление злобы, воспринял реально угрозу убийством, высказанную в его адрес. Имелись все объективные основания опасаться осуществления данной угрозы.

Мать разняла сожителя и сына. Последний вышел на улицу. Впоследствии сотрудники полиции сопроводили его для дальнейшего разбирательства в районный отдел внутренних дел. Нож изъят и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.