В Алеутском округе Камчатского края введен режим ЧС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Алеутском округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в котельной: без отопления остались пять домов, в которых проживают более ста человек, сообщает ИА "Кам 24".

Информационное агентство, с ссылкой на краевом управлении МЧС, рассказывает, что в готовности принять людей находятся пункты временного размещения: помещение спортзала Никольской средней школы и номера местной гостиницы.

Готовится к вылету из Петропавловска-Камчатского в Никольское вертолет МЧС России, который доставит в поселок обогреватели.

Возгорание в одной из двух котельных в Никольском произошло вчера около 16:00. Потушить его удалось только ночью. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.