Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2022
Сейчас 19:24
77,36|87,59|66,91
26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки
11:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полный автобус крабов задержали на Сахалине

Полный автобус крабов задержали на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Набитый камчатским крабом микроавтобус задержали на юге Сахалина, сообщает astv.ru. По предварительным данным, сотрудники ДПС остановили авто с подозрительным грузом в районе села Троицкого днём 24 января.

Очевидцы запечатлели момент задержания на мобильник. В кадры попали правоохранители и переполненный деликатесами салон машины. Как стало известно astv.ru, предполагаемые нарушители прятали морепродукты под брезентом.

В пресс-службе регионального управления МВД России информагентству сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?