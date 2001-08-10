Сахалинец оплатил долг только после того, как его машину было решено продать в счет оплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 УФССП России по Сахалинской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности свыше 1 млн. рублей, оформленного по договору займа, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.

Гражданин С., имея миллионный долг перед юридическим лицом, с течением времени задолженность так и не оплатил, и займодавцу пришлось обратиться с заявлением в суд. Судья, удовлетворив требования заявителя, обязал должника возместить сумму долга по договору.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства, о чем уведомил должника. Однако добровольным порядком оплаты долга мужчина пренебрег, ссылаясь на отсутствие необходимой денежной суммы. В ходе исполнения решения суда судебным приставом-исполнителем установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано недвижимое имущество и транспортные средства.

В целях своевременного и правильного исполнения решения суда судебным приставом-исполнителем был наложен арест на транспортные средства с вынесением постановления о назначении оценки в отношении автомобилей, а также постановление о запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества.

Осознав реальность возможной утраты своего движимого и недвижимого имущества, должник поспешил в кратчайшие сроки оплатить задолженность по договору займа в полном объёме.