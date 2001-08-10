Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2022
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14:51, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец с ножем угрожал убить собутыльника, который якобы похитил его имущество

Сахалинец с ножем угрожал убить собутыльника, который якобы похитил его имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Горное, обвиняемого в угрозе убийством, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что фигурант и его товарищ-односельчанин вместе всю ночь распивали спиртные напитки. Утром мужчина проснулся и обнаружил, что при нем нет его сотового телефона и банковской карты. Фигурант подумал, что его обокрал его товарищ и отправился к нему домой, чтобы разобраться и вернуть свои вещи. С порога мужчина решил выяснить отношения на повышенных тонах и обвинил товарища в воровстве. В ходе ссоры он схватил со стола кухонный нож и стал размахивать им перед потерпевшим и его сожительницей. После он приставил острие лезвия ножа последнему к горлу и требовал вернуть похищенные вещи, угрожая при этом. Затем обвиняемый воткнул нож в стену и направился к себе домой. Когда к мужчине приехали полицейские по заявлению потепревшего, то на столе фигурант обнаружил свой сотовый телефон и карту.

Возбуждено уголовное дело.

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