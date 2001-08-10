Сахалинец с ножем угрожал убить собутыльника, который якобы похитил его имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Горное, обвиняемого в угрозе убийством, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе следствия установлено, что фигурант и его товарищ-односельчанин вместе всю ночь распивали спиртные напитки. Утром мужчина проснулся и обнаружил, что при нем нет его сотового телефона и банковской карты. Фигурант подумал, что его обокрал его товарищ и отправился к нему домой, чтобы разобраться и вернуть свои вещи. С порога мужчина решил выяснить отношения на повышенных тонах и обвинил товарища в воровстве. В ходе ссоры он схватил со стола кухонный нож и стал размахивать им перед потерпевшим и его сожительницей. После он приставил острие лезвия ножа последнему к горлу и требовал вернуть похищенные вещи, угрожая при этом. Затем обвиняемый воткнул нож в стену и направился к себе домой. Когда к мужчине приехали полицейские по заявлению потепревшего, то на столе фигурант обнаружил свой сотовый телефон и карту.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
- 17:04 20 Января 21 и 22 января в Южно-Сахалинске начнут продавать навагу по цене от 80 рублей
16:20 20 Января В пригородах Южно-Сахалинска работы по расчистке от снега проходят без срывов
15:53 21 Января Сахалинец зашел в раздевалку производственной базы и вытащил из курки работника 140 тысяч
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 12:02 Вчера Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России
- 09:05 21 Января На Сахалине открылась выставка, посвященная 130-летию писателя Джона Толкина
- 11:09 20 Января В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"
- 11:32 19 Января Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?