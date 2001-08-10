На Сахалине безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его на металл
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летнего жителя областного центра. Выяснилось, что в ночь с 17 на 18 января неизвестные срезали катализатор с его внедорожника, который был припаркован недалеко от дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и вышли на след подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный житель областного центра, ранее неоднократно судимый. Выяснилось, мужчина не имеет постоянного источника дохода и занимается сбором металлолома, который впоследствии сдает.
Подозреваемый, прогуливаясь по улице, приметил данный автомобиль, который не был оборудован сигнализацией и срезал с него металлическую деталь, от продажи которой выручил 17 тысяч рублей. Сумма ущерба же составила около 164 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Оперативниками была изъята часть выхлопной системы, что также приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
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