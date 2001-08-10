На Сахалине задержан серийный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили местонахождение подозреваемого в совершении трёх краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, в октябре прошлого года 33-летний местный житель, проживающий на тот момент в съёмной комнате квартиры дома по улице Пуркаева, зашел в соседнюю комнату, где спала её хозяйка. Воспользовавшись этим обстоятельством, он похитил сотовый телефон и скрылся.

Спустя неделю злоумышленник, будучи дома у 66-летнего южносахалинца, согласился оказать ему помощь. Пенсионер обратился к нему с просьбой помочь посмотреть наличие пенсии на банковском счёте с помощью телефона. Подозреваемый вместо обещанного перевел на счет своего знакомого денежные средства пожилого мужчины, сообщив ему при этом, что пенсия не поступила. После его ухода заявитель обнаружил списание денежных средств с банковской карты в сумме 17 тысяч рублей.

В начале декабря указанный гражданин находился в гостях, где в большой компании употреблял алкогольные напитки. Улучив подходящий момент, он похитил сотовый телефон, принадлежащий 33-летней гражданке. Вместе с чужим гаджетом покинул жилище. Своими действиями он причинил владелице ущерб на сумму более 11 тысяч рублей.

В дальнейшем похищенные гаджеты он продал неизвестным лицам, а вырученные от их продажи деньги потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела.