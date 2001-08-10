В Южно-Сахалинске грабитель зашел в подъезд вслед за женщиной и напал на нее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 января вечером в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 34-летней местной жительницы о нападении. Потерпевшая уточнила, что в период времени с 19:20 до 19:40 на лестничной площадке в подъезде её дома, расположенного по проспекту Мира, на нее было совершено нападение с целью хищения денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из городского управления МВД в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого.

Как выяснилось, к содеянному оказался причастен 31-летний ранее судимый южносахалинец. Установлено, что он приметил заявительницу еще на улице, когда она вышла из автобуса и направилась к своему дому. Зайдя следом за ней в подъезд, подозреваемый напал на девушку сзади. Он одной рукой закрыл ей рот, а вторую руку, имитируя оружие, прислонил к её голове, требуя отдать находящиеся при ней денежные средства. Завершить задуманное налётчику помешал вышедший в этот момент из квартиры сосед, который спугнул злоумышленника, скрывшегося с места преступления бегством.

Возбуждено уголовное дело.