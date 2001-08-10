В Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Благовещенска Олег Имамеев прокомментировал информацию о минировании школ Благовещенска. Сообщение об угрозе взрыва на данный момент касаются 16 учебных заведений. Во всех корпусах работают спецслужбы, детей эвакуируют в соседние здания, сообщает ИА "Порт Амур".

Информационное агентство публикует обращение мэра областного центра Олега Имамеева: "Уважаемые родители, сохраняйте спокойствие. Малышей необходимо забрать, детей старшего возраста проконтролировать, чтобы вернулись домой. Приняли решение по этим школам отменить занятия в первой смене. По второй - будет понятно после завершения обследования".