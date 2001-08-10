Тихоокеанское
информационное агентство
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10:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске иномарке не поделила дорогу с уборочной техникой

В Южно-Сахалинске иномарке не поделила дорогу с уборочной техникой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 23 января в Южно-Сахалинске 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан Ноут", двигалась по улице Горького с юга на север, в районе дома №30 столкнулась с фронтальным погрузчиком "КОМАТСУ", который чистил дорогу и двигался во встречном направлении, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, водитель и пассажир иномарки получили травмы.

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