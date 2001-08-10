Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2022
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10:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Невельске на судне нашли контрабандную валюту

В Невельске на судне нашли контрабандную валюту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Незадекларированные наличные денежные средства  обнаружили сахалинские таможенники в Невельске на судне, рассказали ТИА "Острова" на сахалинской таможне.

Рыбопромысловое судно прибыло из исключительной экономической зоны.  Незадекларированные 40 тысяч долларов США были обнаружены в ходе таможенного контроля  в одной из кают в металлическом сейфе. При этом в генеральной декларации, предоставленной таможне, валюта и валютные ценности не указаны.

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере (ч.1 ст. 200.1 УК РФ) в отношении одного из членов экипажа. Валюта изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.

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