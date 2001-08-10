Девять пожарных тушили в Таранае хозяйственную постройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 24 января, в 02.46 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Таранай, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 02.48. К этому моменту открытым пламенем горела хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пожар локализовали в 03.01, а в 03.31 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.