На Сахалине сотрудница ювелирного салона вытащила из кассы почти 90 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от представителя ювелирного магазина, расположенного в поселке Ноглики. Потерпевшая сторона сообщила, что после проведенной ревизии не досчитались более 87 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 19-летней местной жительницы. Последняя работала в ювелирном салоне продавцом –консультантом и с 1 по 31 августа частями похищала из кассы денежные средства, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, а отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.