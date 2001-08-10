На Сахалине гуляющая компания не заметила, как один из собутыльников вынес из квартиры телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 января в дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 31-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что при неизвестных обстоятельствах у неё из квартиры пропал телевизор стоимостью 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Сотрудники уголовного розыска при проведении ряда оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению кражи 35-летнего местного жителя. Выяснилось, что в день преступления мужчина находился в большой компании в квартире потерпевшей, где распивал спиртные напитки. Во время застолья, когда за его действиями никто не наблюдал, а некоторые гости потеряли бдительность, мужчина вынес из квартиры телевизор, а впоследствии продал его за бесценок. Оперативники разыскали похищенное имущество, изъяли его и вернули заявительнице. В отношении подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.