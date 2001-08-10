Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2022
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15:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине гуляющая компания не заметила, как один из собутыльников вынес из квартиры телевизор

На Сахалине гуляющая компания не заметила, как один из собутыльников вынес из квартиры телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 января в дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 31-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что при неизвестных обстоятельствах у неё из квартиры пропал телевизор стоимостью 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Сотрудники уголовного розыска при проведении ряда оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению кражи 35-летнего местного жителя. Выяснилось, что в день преступления мужчина находился в большой компании в квартире потерпевшей, где распивал спиртные напитки. Во время застолья, когда за его действиями никто не наблюдал, а некоторые гости потеряли бдительность, мужчина вынес из квартиры телевизор, а впоследствии продал его за бесценок. Оперативники разыскали похищенное имущество, изъяли его и вернули заявительнице. В отношении подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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