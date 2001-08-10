Сахалинец пойдет под суд за сбор конопли и мака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранениие без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, будучи потребителем наркотических средств, в сентябре прошлого года, находясь на участке местности в городе Углегорске, сорвал с произрастающих дикорастущих кустов конопли части наркотикосодержащих растений рода Конопля (растений рода Cannabis) массой не менее 113,9 грамма, что образует крупный размер, а также вырвал из земли 10 произраставших там кустов наркотикосодержащих растений рода «Мак», чем незаконно их приобрел.

Затем он перенес собранное в принадлежащий ему гараж, где отделил части и листья растения рода конопля от их стебля, тем самым, умышленно, незаконно приобрел наркотическое средство: каннабис (марихуана) массой не менее 52,9 грамма, что образует значительный размер. Кроме того, из ранее приобретенных и хранимых им наркотикосодержащих растений рода «Мак», по известной ему технологии, изготовил раствор наркотического средства: экстракт маковой соломы массой не менее 5,194 грамма, что образует крупный размер.

Неустановленную часть наркотических средств, приобретенных при вышеуказанных обстоятельствах, употребил. Оставшиеся части растений рода Конопля (растений рода Cannabis), содержащих наркотическое средство массой 113,9 грамма, что является крупным размером, и наркотического средства-каннабис (марихуана) массой 52,9 грамма, образующей значительный размер, как и экстракт маковой соломы общей массой 5,194 грамма, образующей крупный размер, незаконно, в целях личного потребления хранил в гараже. Все вышеперечисленное было обнаружено и изъято 13 сентября сотрудниками ОМВД России по Углегорскому городскому округу.