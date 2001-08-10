Тихоокеанское
информационное агентство
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15:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днём при проведении работ по ремонту эвакуатора травмы, несовместимые с жизнью, получил один из работников. Мужчина скончался в машине скорой помощи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На предприятии по распоряжению директора организована служебная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, заключение должны будут дать следственные органы.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, в том числе в организации и проведении похорон.

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