В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днём при проведении работ по ремонту эвакуатора травмы, несовместимые с жизнью, получил один из работников. Мужчина скончался в машине скорой помощи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На предприятии по распоряжению директора организована служебная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, заключение должны будут дать следственные органы.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь, в том числе в организации и проведении похорон.