Сахалинец оставил автоприцеп без присмотра и у того сразу же нашелся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В середине декабря в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу через оператора системы единой дежурно-диспетчерской службы «112» поступило сообщение 48-летнего жителя областного центра. Мужчина заявил о том, что 11 декабря на автодороге между селом Охотское и мысом Свободный был похищен автомобильный прицеп стоимостью 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоф области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность гражданина, причастного к данному противоправному деянию. Им оказался 34-летний житель села Охотское. Как выяснилось, потерпевший не смог проехать по труднопроходимому участку дороги вместе с прицелом, решил его отсоединить и вернуться за ним позже. В дальнейшем оставленное без присмотра дорогостоящее имущество привлекло внимание вышеуказанного лица. Злоумышленник поместил прицеп на огороженную территорию частного дома, где припрятал чужое имущество. В ходе отработки жилого массива сыщики оперативным путем вышли на подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело.