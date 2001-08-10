Сахалинцский водитель за счет предприятия заправлял земляков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего сахалинца, обвиняемого в растрате, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области

Установлено, что в марте 2020 года обвиняемый был принят на должность водителя в одно из местных предприятий, оказывающих услуги грузовых перевозок. Фигуранту была выдана служебная топливная карта для заправки рабочего автомобиля.

В период с января по май 2021 года, фигурант, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью извлечения материальной или иной выгоды, производил отпуск дизельного топлива за рамками осуществления должностных обязанностей, как лично, так и путем передачи указанной топливной карты третьим лицам, которых предварительно находил в качестве потенциальных покупателей дизельного топлива по цене ниже стоимости, установленной на автозаправочных станциях.

Таким образом, обвиняемый похитил путем растраты вверенное ему имущество, принадлежащее предприятию на общую сумму 424 932 рубля, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.