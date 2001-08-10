Сахалинец встретил знакомого и обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в октябре минувшего года фигурант встретил на улице своего знакомого. В ходе завязавшейся беседы тот сообщил ему, что неподалеку снял номер в гостинице и предложил пойти к нему, чтобы продолжить общение за распитием спиртного.
Обвиняемый ответил согласием. Купив алкоголь и продукты, они отправились в гостиницу.
Мужчины неоднократно выходили на улицу, чтобы покурить. В один из таких моментов, когда они сидели на лавочке, фигурант увидел, что из кармана жилетки собеседника выпал кошелек, чего последний не заметил. Воспользовавшись данным обстоятельством, злоумышленник забрал портмоне, и, спрятав в куртку, ушел.
По пути он вытащил из кошелька деньги в сумме 8 тысяч рублей и банковскую карту, после чего выбросил его за ненадобностью. Придя домой обвиняемый, он отдал деньги своей сожительнице, сообщив, что получил на работе аванс. В скором времени потерпевший обнаружил пропажу кошелька и сообщил об этом в полицию. Правоохранители изъяли денежные средства в полном объеме.
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