Сахалинец встретил знакомого и обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в октябре минувшего года фигурант встретил на улице своего знакомого. В ходе завязавшейся беседы тот сообщил ему, что неподалеку снял номер в гостинице и предложил пойти к нему, чтобы продолжить общение за распитием спиртного.

Обвиняемый ответил согласием. Купив алкоголь и продукты, они отправились в гостиницу.

Мужчины неоднократно выходили на улицу, чтобы покурить. В один из таких моментов, когда они сидели на лавочке, фигурант увидел, что из кармана жилетки собеседника выпал кошелек, чего последний не заметил. Воспользовавшись данным обстоятельством, злоумышленник забрал портмоне, и, спрятав в куртку, ушел.

По пути он вытащил из кошелька деньги в сумме 8 тысяч рублей и банковскую карту, после чего выбросил его за ненадобностью. Придя домой обвиняемый, он отдал деньги своей сожительнице, сообщив, что получил на работе аванс. В скором времени потерпевший обнаружил пропажу кошелька и сообщил об этом в полицию. Правоохранители изъяли денежные средства в полном объеме.