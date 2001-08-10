У паломницы на Камчатке украли вещи и путевую тетрадь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Переломным пунктом стала Камчатка для Риммы Беловой из Москвы: жительница столицы уже почти год путешествует по святым местам страны, большую часть дороги преодолела автостопом, и именно на краю земли столкнулась с нарушением заповеди: "Не укради", сообщает ТК "41 регион".
У паломницы пропала тетрадь, которую она вела на протяжении всего пути: в каждом храме и монастыре женщина прикладывала икону Богородицы к мощам, после чего делала записи. В тетради она фиксировала даты, населённые пункты и название святынь.
- Когда я добралась до Магадана, то решила посетить и Камчатку, - рассказывает путешественница Римма Белова. - Тем более, я здесь никогда не была. Узнала, что есть дорога до Ключей, поехала автостопом из Петропавловска. В районе посёлка Сокоч буквально на пару минут оставила вещи без присмотра, выхожу - а их уже нет. Самое ценное, что у меня было в рюкзаке - тетрадка, которую вела всю дорогу.
В туристическом рюкзаке Риммы Беловой также были зимние вещи, в том числе новая синтепоновая куртка.
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