Тихоокеанское
информационное агентство
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11:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У паломницы на Камчатке украли вещи и путевую тетрадь

У паломницы на Камчатке украли вещи и путевую тетрадь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Переломным пунктом стала Камчатка для Риммы Беловой из Москвы: жительница столицы уже почти год путешествует по святым местам страны, большую часть дороги преодолела автостопом, и именно на краю земли столкнулась с нарушением заповеди: "Не укради", сообщает ТК "41 регион".

У паломницы пропала тетрадь, которую она вела на протяжении всего пути: в каждом храме и монастыре женщина прикладывала икону Богородицы к мощам, после чего делала записи. В тетради она фиксировала даты, населённые пункты и название святынь.

- Когда я добралась до Магадана, то решила посетить и Камчатку, - рассказывает путешественница Римма Белова. - Тем более, я здесь никогда не была. Узнала, что есть дорога до Ключей, поехала автостопом из Петропавловска. В районе посёлка Сокоч буквально на пару минут оставила вещи без присмотра, выхожу - а их уже нет. Самое ценное, что у меня было в рюкзаке - тетрадка, которую вела всю дорогу.

В туристическом рюкзаке Риммы Беловой также были зимние вещи, в том числе новая синтепоновая куртка.

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