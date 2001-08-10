Тихоокеанское
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10:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке директора турфирмы судят за гибель туриста

На Камчатке директора турфирмы судят за гибель туриста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО "Реальная Камчатка", сообщает ИА "Кам 24".

Руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что при организации экскурсии к водопаду «Вилючинский», находящемуся в горной и лавиноопасной местности, обвиняемая не предоставила клиентам полную информацию о планируемом к посещению объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них обрушилась ледяная масса. Один из туристов погиб, другому причинен легкий вред здоровью. Трагедия произошла 7 января 2021 года.

"Для обеспечения исковых требований пострадавших, на имущество обвиняемой общей стоимостью 5,3 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело будет рассмотрено Елизовским районным судом Камчатского края", - сообщили ИА "Кам 24" в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

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