На Камчатке директора турфирмы судят за гибель туриста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО "Реальная Камчатка", сообщает ИА "Кам 24".

Руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что при организации экскурсии к водопаду «Вилючинский», находящемуся в горной и лавиноопасной местности, обвиняемая не предоставила клиентам полную информацию о планируемом к посещению объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.

В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них обрушилась ледяная масса. Один из туристов погиб, другому причинен легкий вред здоровью. Трагедия произошла 7 января 2021 года.

"Для обеспечения исковых требований пострадавших, на имущество обвиняемой общей стоимостью 5,3 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело будет рассмотрено Елизовским районным судом Камчатского края", - сообщили ИА "Кам 24" в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.