На Камчатке директора турфирмы судят за гибель туриста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО "Реальная Камчатка", сообщает ИА "Кам 24".
Руководитель фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.
Следствие установило, что при организации экскурсии к водопаду «Вилючинский», находящемуся в горной и лавиноопасной местности, обвиняемая не предоставила клиентам полную информацию о планируемом к посещению объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником.
В результате экскурсанты подошли к водопаду, где на них обрушилась ледяная масса. Один из туристов погиб, другому причинен легкий вред здоровью. Трагедия произошла 7 января 2021 года.
"Для обеспечения исковых требований пострадавших, на имущество обвиняемой общей стоимостью 5,3 миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело будет рассмотрено Елизовским районным судом Камчатского края", - сообщили ИА "Кам 24" в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня Житель Бурятии украл красную икру, которую сахалинец просил его передать в Иркутск
08:57 Сегодня На 21 процент сократилась смертность на дорогах Сахалина
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске проверят управляйки, плохо расчистившие дворы от снега
10:44 Сегодня На Камчатке директора турфирмы судят за гибель туриста
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
11:15 13 Января Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
15:04 13 Января Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 11:09 Сегодня В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"
- 11:32 Вчера Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
- 12:44 18 Января Дистанционное образование для школ Южно-Сахалинска продлено до 24 января
- 12:00 17 Января На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?