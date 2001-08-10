Житель Бурятии украл красную икру, которую сахалинец просил его передать в Иркутск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Сахалинского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Бурятия 1976 года рождения, обвиняемого в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что 7 октября 2021 года житель республики Бурятия, находясь в аэропорту города Южно-Сахалинска, проходил регистрацию на рейс «Южно-Сахалинск-Благовещенск-Чита-Иркутск». При прохождении регистрации, к нему обратился ранее незнакомый мужчина (потерпевший) с просьбой передать в город Иркутск коробку с красной икрой, на что он ответил согласием. После оплаты дополнительного места багажа, потерпевший передал обвиняемому коробку с деликатесом для перевозки.

В момент передачи коробки, у обвиняемого возник преступный умысел на хищение коробки для присвоения икры себе. Для того, чтобы не передавать коробку в Иркутске, обвиняемый, под предлогом плохого самочувствия, сошел с самолета и получил багаж в г. Чита, где приобрел железнодорожный билет до города Улан-Удэ, к месту своего проживания. Добравшись к своему месту жительства, обвиняемый спрятал привезенную коробку на территории участка для употребления деликатеса в пищу.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлений признал, в содеянном раскаивается, ущерб в размере 30000 руб. возместил потерпевшему в полном объеме. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.