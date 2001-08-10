Сахалинец поссорился с товарищем и поджег автомобиль, в котором тот спал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора области М.В. Копыловым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 43-летнего местного жителя в убийстве с особой жестокостью и общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области установлено, что в ночь с 26 на 27 июля 2021 года обвиняемый на фоне возникшей ссоры с потерпевшим после распития алкогольных напитков совершил его убийство путем поджога автомобиля, расположенного на обочине дороги, в котором спал потерпевший.

Виновный задержан на следующий день после совершения преступления, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках названного уголовного дела прокуратурой области неоднократно проводились рабочие оперативные совещания, направленные на координацию деятельности правоохранительных органов в целях эффективности расследования дела, а также установления обстоятельств совершенного преступления и квалификации действий виновного.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому, после чего уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в виде пожизненного лишения свободы, а за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.