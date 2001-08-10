Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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В Южно-Сахалинске массово эвакуируют автомобили
12:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель не справился с управлением и вылетел на встречку

На Сахалине водитель не справился с управлением и вылетел на встречку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 января 51-летний водитель, управляя автомобилем HONDA FIT ARIA, двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Оха. Водитель не справился с управлением, машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем NISSAN TERRANO, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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